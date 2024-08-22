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        Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı

        ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan, ilerleyen saatlerde Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını, yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 10:54 Güncelleme: 22.08.2024 - 11:00
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        Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı
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        ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan, ilerleyen saatlerde Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını, yaklaşık 22 saat sonra kontrol altına alındı.

        Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, akşam saatlerinde sınırdaki Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Eskişehir, Ankara, Bolu, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'dan bölgeye sevk edilen ekipler, yangına havadan ve karadan müdahale etti. Yangın nedeniyle 2 yerleşim yerinden 123 kişi tahliye edildi ve Demirler köyü yaylasındaki kullanılmayan 10 ev yandı.

        YAĞMURLA YANGININ ETKİSİ AZALDI

        Gece başlayan yağmurla etkisi azalan yangın, ekiplerin gece boyu süren müdahalesiyle saat 10.00 sıralarında kontrol altına alındı. Yağmurun hava sıcaklığını düşürdüğü ve ekiplere kolaylık sağladığı belirtildi.

        Yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bolu Gerede'de meydana gelen yangın gece gündüz demeden yapılan müdahaleler sonucu kontrol altına alındı. Yeşil vatan için mücadele eden kahramanlarımıza, bizlere destek veren tüm kurumlarımıza, STK'larımıza, gönüllülerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ederiz" denildi.

        BOLU VALİLİĞİ: SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

        Bolu Valiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada ise "21 Ağustos 2024 tarihinde Ankara Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde otluk alanda başlayan ve rüzgarın etkisiyle ilimiz Gerede ilçesi Demirler köyü mevkisine sıçrayan orman yangını valiliğimizin koordinesinde, ekiplerimizin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangını söndürmek için büyük bir özveriyle görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ederiz" denildi.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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