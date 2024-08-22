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        Polisten, yangınları karşı ormanda denetim

        BOLU'da polis ekipleri, orman yangınlarına karşı ateş yakmanın yasak olduğu ormanlarda denetim yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 14:17 Güncelleme: 22.08.2024 - 14:20
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        Polisten, yangınları karşı ormanda denetim
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        BOLU'da polis ekipleri, orman yangınlarına karşı ateş yakmanın yasak olduğu ormanlarda denetim yaptı.

        Bu yıl yaz mevsiminin sıcak ve kurak geçtiği Bolu’da, orman yangınlarının önlemesi amacıyla 1 Temmuz'da ormanlarda ateş yakmak yasaklandı. Son günlerde Göynük ve Gerede ilçelerinde meydana gelen büyük orman yangınları sonrası Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tedbirleri artırdı. Ekipler, sorumluluk bölgelerindeki ormanlarda denetim yaptı. Bu kapsamda At Yaylası bölgesine giden güzergahta sürücüler ve araçlar durduruldu. Sürücülere orman yangınlarına karşı uyarıda bulunarak, ateş yakmanın yasak olduğu hatırlatıldı. Polis ekipleri denetim yaptıkları güzergah üzerindeki ormanlarda denetim yaptı. Denetimlerin yaz boyu süreceği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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