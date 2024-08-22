Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı (4)
1KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.
1KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılacağı bildirildi.
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