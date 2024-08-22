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        Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı (4)

        1KİŞİ GÖZALTINA ALINDIAnkara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.08.2024 - 16:13 Güncelleme: 22.08.2024 - 16:13
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        Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı (4)
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        1KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkan, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangınına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında 1 kişi Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye getirilen şüphelinin, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılacağı bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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