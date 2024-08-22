Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı (5)

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde otluk alanda çıkan ve yayılarak Bolu'nun Gerede ilçesinde ormanlık alana sıçrayan yangınla ilgili soruşturmada şüpheli İ.G., Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, soruşturma savcısına ifade vermesinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince, ‘taksirle orman yangınına neden olma’ suçundan tutuklandı.

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