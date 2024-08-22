Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı (6)
'KONTROLALTINA ALINAN YANGIN YENİDEN BAŞLADI'Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yayılarak Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı.
'KONTROLALTINA ALINAN YANGIN YENİDEN BAŞLADI'
Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinin kırsal Şahinler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, yayılarak Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Demirler köyüne sıçradı. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi ile birlikte 22 saatte kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde Gerede’nin Demirler köyü ile Berçinçatak köyü arasında bulunan Tahtalar Yaylası’nda ‘bitki örtüsü yangını’ olarak tekrar başladı.
OGM: YANGINA MÜDAHALE EDİYORUZ
Yeni başlayan yangınla ilgili Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Yangınlarla mücadelemiz devam ediyor. Bolu, Gerede'de dün meydana gelen ve kontrol altına aldığımız yangına yakın bir noktada, otluk alanda başlayan bir diğer yangına müdahale ediyoruz. Yeşil Vatan hepimizin. Lütfen hava sıcaklıklarının oldukça yüksek olduğu bu günlerde orman yangınlarına karşı dikkatli olalım” denildi.
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