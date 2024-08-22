Ankara'da çıkıp Bolu'ya sıçrayan orman yangını kontrol altına alındı (7)

BOLU’DAYENİDEN BAŞLAYAN YANGINDA BİR KÖY TAHLİYE EDİLDİ

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinin Şahinler Mahallesinde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, akşam saatlerinde Bolu'nun Gerede ilçesine bağlı Berçinçatak köyü sınırlarına kadar yayıldı. Kontrol altına alındıktan sonra bu bölgede yeniden yayılmaya başlayan yangında alevlerin tehdit ettiği Berçinçatak köyünde oturan vatandaşlar ile hayvanların tahliye edilmesine karar verildi. Köyde yaşayan vatandaşlar tedbir amaçlı olarak belediye otobüslerine bindirilerek yakında bulunan Hacılar köyüne tahliye edildi.

‘YAĞMUR YAĞARSA İNŞALLAH BU YANGINDA SÖNER’ Köy sakinlerinden Ayşe Aydın (80), “Yangın haberini vatandaşların bir köylünün cenaze namazından sonra öğrendiklerini ifade ederek, “Bize ‘yangın var’ dediler. Hemen cenazeden çıkan köye doğru gitti. Yangın Demirler köyünde başlamış. Demirler köyünün vatandaşları köye geri dönmüş. Demirler köyünün yaylasından itibaren tutuşmuş. Bir de baktık ki herkes bağırmaya başladı. İtfaiye ekipleri geldi. Ekipler gelince bizim de elimiz ayağımız tutuştu. Belediye bizi yakınımızda bulunan Yağlar köyüne, Hacılar köyüne götüreceğini söylüyor. Yanımıza herhangi bir eşya almadık. Eşya alsam nereye koyacağım? Yanıma sadece ilaçlarımı aldım. İnşallah yangın evlerimize kadar gelmez. ‘Yağmur yağacak’ diyorlar. Yağmur yağarsa inşallah bu yangın da söner. Bir kısmımız yürüyemiyor yaşlılıktan, bir kısmamız iş göremiyor. Bizim için 2 gündür uğraşıyorlar. Allah razı olsun devletimizden, milletimizden, belediyemizden” diye konuştu.