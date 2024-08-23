Bolu'daki yangında tahliye edilen köylüler evlerine dönmeye başladı

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde çıkarak, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçrayan orman yangını nedeniyle köylerinden tahliye edilen vatandaşlar, 49 saat sonra evlerine dönmeye başladı.

Kızılcahamam ilçesi Şahinler Mahallesi'nde önceki gün öğle saatlerinde çıkan orman yangını, Bolu'nun Gerede ilçesine sıçradı. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi nedeniyle Gerede ilçesindeki, Demirler, Berçinçatak ve Kavacık köylerindeki 220 kişi evlerinden tahliye edildi. Orman Genel Müdürlüğü, itfaiye, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin karadan ve havadan yangını kontrol altına alma çalışmalarına Milli Savunma Bakanlığı da askeri helikopterlerle destek verdi. Eskişehir, Ankara, İstanbul, Yozgat, Kırıkkale, Bolu, Çankırı, Zonguldak, Düzce ve Sakarya'dan bölgeye sevk edilen ekiplerin, 2 gün boyunca süren çalışmaları sonucu yangın dün kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.