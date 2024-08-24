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        Bakan Tekin, Mengen'de Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katıldı (2)

        PEHLİVANLARINKURA ÇEKİMİNİ YAPTIMilli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu'nun Mengen ilçesindeki festivalin ardından Gerede ilçesinde 73'üncüsü düzenlenen Esentepe Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı alana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.08.2024 - 16:28 Güncelleme: 24.08.2024 - 16:30
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        Bakan Tekin, Mengen'de Uluslararası Aşçılık ve Turizm Festivali'ne katıldı (2)
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        PEHLİVANLARINKURA ÇEKİMİNİ YAPTI

        Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bolu’nun Mengen ilçesindeki festivalin ardından Gerede ilçesinde 73’üncüsü düzenlenen Esentepe Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı alana geldi. Başpehlivanlar ile bayrak yürüyüşü yapan Bakan Tekin, pehlivanların kura çekimini yaptı.

        Anadolu’nun birçok ilinde yağlı güreş veya benzeri etkinliklerin, o yörenin en şatafatlı etkinliği olduğunu ancak azalmaya başladığını ifade eden Bakan Tekin, “Bizim ısrarla bu geleneklere sahip çıkmamız lazım. Biz sahip çıkacağız. Güreşçi kardeşlerimiz sahip çıkacak. Bu gelenek devam edecek inşallah, burası Türk yurdu olduğu sürece. Bizim bakanlık olarak görevimiz, çocuklarımıza, gençlerimize bu kültürü, gelecek kuşaklara aksettirecek şekilde bir eğitim öğretim vermek. Bu kültürün gelecek kuşaklara aktarılması için inanın yapılması gereken şeyleri yapıyoruz. Sizin bu anlamda bize vereceğiniz desteğe muhtacız. Siz destek verirseniz başarılı olacağız. Biz başarılı olursak, bu ilişkilerimiz, toplumsal yapımız, kültürümüz, geleneklerimiz, bizi bir arada tutan değerler ilanihaye devam edecek inşallah” dedi.

        AĞALIK PAZARLIĞI YAPILDI

        Geleneksel olan güreş ağalığı pazarlığı Bakan Tekin, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alparslan, milletvekilleri İsmail Akgün ve Yüksel Coşkunyürek, Vali Erkan Kılıç ve Gerede Belediye Başkanı Mustafa Allar ile Güreş Ağası Sadık Öner arasında yapıldı. 1 milyon 100 bin lira ile başlayan pazarlık Bakan Tekin ile Öner’in anlaştığı 2 milyon 250 bin lira ile son buldu. Sadık Öner güreş ağası oldu. Bakan Tekin ise daha sonra alandan ayrıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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