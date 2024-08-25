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        Boluspor - Esenler Erokspor: 2-1

        STAT:Bolu AtatürkHAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Onur GülterBOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Ali Ülgen (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 00:02 Güncelleme: 25.08.2024 - 00:05
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        Boluspor - Esenler Erokspor: 2-1
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        STAT:Bolu Atatürk

        HAKEMLER: Adnan Deniz Kayatepe, Kemal Elmas, Onur Gülter

        BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Ali Ülgen (Dk. 86 Hakan Bilgiç), Posmac, Işık Kaan Arslan, Onur Ulaş, Oulare, Estrela (Dk. 75 Burak Asan), Oğuz Kaan Güçtekin, Babacar (Dk. 68 Hüsamettin Yener), Berk Yıldız (Dk. 75 Vüsal İsgandarli), Avramovski (Dk. 86 İshak Karaoğul)

        ESENLER EROKSPOR: Ege Baran Sahillioğlu - Oğuz Ceylan, Sakıb Aytaç, Nzaba, Mücahit Albayrak (Dk. 79 Talha Özcan), Faye, Laine (Dk. 88 Abuzer Toplu), Sefa Narin (Dk. 61 Alper Karaman), Berkay Aydoğmuş, Hamza Catakovic (Dk.79 Furkan Orak), Ertuğrul İdris Furat (Dk. 61 Fernandes)

        GOLLER: Dk. 45 ve Dk. 81 Avramovski (Boluspor), Dk. 72 Faye (Esenler Erokspor)

        SARI KARTLAR: Burak Asan (Boluspor), Oğuz Ceylan (Esenler Erokspor)

        1’inci Lig’in 3’üncü haftasında Boluspor, sahasında Esenler Erokspor’u 2-1 mağlup etti.

        4’üncü dakikada Boluspor’da Berk Yıldız’ın kullandığı köşe vuruşunda Kaan Güçtekin kafayla vurdu fakat top az farkla dışarıya çıktı.

        9’uncu dakikada Boluspor atağında Oğuz Kaan Güçtekin, pasını Ali Ülgen’e verdi. Ali Ülgen’in Esenler Erokspor ceza sahasına çevirdiği topa dokunan Babacar, topu ağlara gönderdi. Gol ofsayt nedeniyle iptal edildi.

        11’inci dakikada Esenler Erokspor atağında Ertuğrul İdris’in şutunda top kale direğinin yanından az bir farkla dışarıya çıktı.

        29’uncu dakika Boluspor’da Estrela’nın açtığı ortada Esenler Eroksporlu oyuncunun ters vuruşunda top Babacar ile kaleci Ege Baran’ın arasında kaldı. İkili mücadelede top Esenler kalesine giderken, kaleciye faul yapıldığı gerekçesiyle gol sayılmadı.

        45’inci dakikada Bolusporlu oyuncu Avramovski’nin uzaktan çektiği şut savunmaya da çarparak Esenler Erokspor ağlarına gitti: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı Boluspor’un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        57’nci dakikada Esenler Erokspor, tehlikeli noktada serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Berkay’ın vuruşunda top dışarı çıktı.

        72’nci dakikada Esenler Erokspor sahasından topu taşıyan Fernandes’in Boluspor ceza sahasına gönderdiği pasta topla buluşan Faye, kaleciyi geçerek topu ağlara gönderdi: 1-1.

        81’inci dakikada Boluspor’un kazandığı köşe vuruşunda Avramovski, havadan gelen topu kafa vuruşuyla Esenler Erokspor kalesine gönderdi: 2-1.

        Karşılaşmayı ev sahibi Boluspor 2-1 kazandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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