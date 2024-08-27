Araç lastiklerine gizlenmiş 40,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine öncü-artçı olduğu tespit edilen 2 araç durduruldu. Araçlarda narkotik köpeği ile arama yapıldı. Araçların birinde lastiklere gizlenmiş 40,5 kilogram metamfetamin bulundu. Araçlarda bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

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