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        Araç lastiklerine gizlenmiş 40,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

        BOLU'da, polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari aracın lastiklerine gizlenmiş 40,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.08.2024 - 13:10 Güncelleme: 27.08.2024 - 13:15
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        Araç lastiklerine gizlenmiş 40,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
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        BOLU’da, polis ekiplerinin durdurduğu hafif ticari aracın lastiklerine gizlenmiş 40,5 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi tutuklandı.

        Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu’nda yol uygulaması yaptı. Uygulama kapsamında şüphe üzerine öncü-artçı olduğu tespit edilen 2 araç durduruldu. Araçlarda narkotik köpeği ile arama yapıldı. Araçların birinde lastiklere gizlenmiş 40,5 kilogram metamfetamin bulundu. Araçlarda bulunan 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si tutuklanırken, 4’ü adli kontrolle serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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