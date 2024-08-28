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        Aküsü tutuşan elektrikli bisikletteki yangını itfaiye söndürdü

         BOLU'da,seyir halindeyken akü kısmı bir anda yanmaya başlayan elektrikli bisikleti itfaiye ekipleri söndürdü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.08.2024 - 20:56 Güncelleme: 28.08.2024 - 21:00
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        Aküsü tutuşan elektrikli bisikletteki yangını itfaiye söndürdü
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         BOLU'da,seyir halindeyken akü kısmı bir anda yanmaya başlayan elektrikli bisikleti itfaiye ekipleri söndürdü.

        Olay, saat 17.30 sıralarında Anıtpark’ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisikletten, seyir halindeyken duman yükselmeye başladı. Sürücüsünün üzerinden inmesinin ardından, elektrikli bisikletin aküsü alev alev yanmaya başladı. Alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpü ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangın sırasında küçük patlamalar yaşandığı görüldü. Olayda yaralanan olmazken, elektrikli bisiklet kullanılmaz hale geldi. Akünün neden yandığı araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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