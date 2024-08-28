Aküsü tutuşan elektrikli bisikletteki yangını itfaiye söndürdü

Olay, saat 17.30 sıralarında Anıtpark’ta meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen elektrikli bisikletten, seyir halindeyken duman yükselmeye başladı. Sürücüsünün üzerinden inmesinin ardından, elektrikli bisikletin aküsü alev alev yanmaya başladı. Alevlere ilk müdahaleyi çevredekiler yangın söndürme tüpü ile yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından yangın söndürüldü. Yangın sırasında küçük patlamalar yaşandığı görüldü. Olayda yaralanan olmazken, elektrikli bisiklet kullanılmaz hale geldi. Akünün neden yandığı araştırılıyor.

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