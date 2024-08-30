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        Bolu'da komandoların kortej geçişi göğüs kabarttı

        BOLU'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında marşlar eşliğinde caddede yürüyen komandolar, büyük ilgi gördü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 12:43 Güncelleme: 30.08.2024 - 12:45
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        Bolu'da komandoların kortej geçişi göğüs kabarttı
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        BOLU’da, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarında marşlar eşliğinde caddede yürüyen komandolar, büyük ilgi gördü.

        Bolu'da 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkuyla kutlandı. İlk olarak Anıt Park'ta çelenk töreni yapıldı. Daha sonra İzzet Baysal Caddesi’nde kutlama programı düzenlendi. Öğrencilerin şiir okuması, halk ve spor gösterileri katılımcılar tarafından ilgiyle izlendi. Sonrasında caddede kortej yürüyüşüne geçildi. Kıbrıs Barış Harekâtı’nda ve bölücü terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarda gösterdikleri başarılar nedeniyle 2 tane 'Türk Silahlı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası' bulunan Bolu 2'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan komandoların kortej geçişi ilgi gördü. Sisler içerisinde yürüyen komandolar, katılımcılar tarafından ayakta alkışlandı. Tam teçhizatlı ve yerli üretim piyade tüfekleriyle yürüyen komandolar izleyenleri gururlandırdı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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