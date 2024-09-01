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        Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, fitness şampiyonasında 3'üncü oldu

        – BOLU İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 16:00 Güncelleme: 01.09.2024 - 16:05
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        Bolu İl Emniyet Müdür Yardımcısı, fitness şampiyonasında 3'üncü oldu
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        – BOLU İl Emniyet Müdür Yardımcısı Türker Uygur, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası'nda üçüncü oldu.

        Türkiye 2024 Vücut Geliştirme ve Fitness Şampiyonası, 28-31 Ağustos tarihleri arasında İstanbul’da düzenlendi. Yarışmada sporcular farklı kategorilerde mücadele etti. Bolu’da İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevli Türker Uygur(51)’de yarışmaya katıldı. Uzun süredir yarışma için hazırlanan ve 45 yaş üstü kategoride mücadele eden Uygur, jüri değerlendirmesi sonucunda 3’üncü oldu.

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        Galeri

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