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        Karar duruşmasında ilk kez ortaya çıkan video cinayet davasının seyrini değiştirdi

        BOLU'da geçen yıl miras anlaşmazlığı nedeniyle kayınbiraderi Ekrem Üreten (46) ve oğlu Ersan Üreten'i (23) ağır yaralayan, diğer oğlu Erhan Üreten'i (24) ise öldüren Kenan Ünen'in (50) tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında, olay öncesine ait ilk kez ortaya çıkan güvenlik kamera kaydı mahkemeye sunuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 03.09.2024 - 12:46 Güncelleme: 03.09.2024 - 12:50
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        Karar duruşmasında ilk kez ortaya çıkan video cinayet davasının seyrini değiştirdi
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        BOLU’da geçen yıl miras anlaşmazlığı nedeniyle kayınbiraderi Ekrem Üreten (46) ve oğlu Ersan Üreten’i (23) ağır yaralayan, diğer oğlu Erhan Üreten’i (24) ise öldüren Kenan Ünen’in (50) tutuklu yargılandığı davanın karar duruşmasında, olay öncesine ait ilk kez ortaya çıkan güvenlik kamera kaydı mahkemeye sunuldu. Mahkeme heyeti, Ünen’in olaydan önce bagajdaki pompalı tüfeği alarak otomobilinin arka koltuğuna koyduğu ve o anda oğlu Taner Üner’in de yanında olduğu görüntülerin bilirkişi tarafından incelenmesi için duruşmayı erteledi.

        Olay, geçen yıl 15 Aralık’ta saat 15.00 sıralarında İzzet Baysal Küçük Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. Ekrem Üreten ile oğulları Erhan ve Ersan Üreten, araçlarını yıkatmak için oto yıkama dükkanına gitti. Ekrem Üreten, burada miras anlaşmazlığı nedeniyle husumetli oldukları eniştesi Kenan Ünen ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Kenan Ünen, otomobilinden aldığı pompalı tüfekle kayınbiraderi Ekrem Üreten ile çocukları Ersan Üreten ve Erhan Üreten’e ateş açtı. Ağır yaralanan Erhan Üreten hastanede yaşamını yitirdi, baba ve diğer oğlu yaralandı. Olayın ardından tutuklanan Kenan Ünen hakkında Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Silahla basit yaralama’, ‘Mala zarar verme’, ‘Silahla tehdit’, ‘Tasarlayarak öldürme’ ve ‘Tasarlayarak öldürmeye teşebbüs’ suçlarından dava açıldı.

        Bolu 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki karar duruşmasında olayda yaralanan Ekrem Üreten ve ailenin avukatları ile sanık Kenan Ünen’in tutuksuz yargılanan oğlu Taner Üner ve avukatları hazır bulundu. Üreten ailesinin avukatı Sinan Barut, sanığa tasarlayarak adam öldürme suçundan ceza verilmesi gerektiğini belirterek olaydan 5 dakika öncesine ait ilk kez ortaya çıkan güvenlik kamera kaydını mahkeme heyetine sundu. Kenan Ünen’in olaydan önce bagajda bulunan pompalı tüfeği alarak otomobilinin arka koltuğuna koyduğu ve o anda oğlu Taner Üner’in de yanında olduğunu gösteren videonun mahkeme heyeti tarafından da izlenmesi davanın seyrini değiştirdi.

        Tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla duruşmaya katılan Kenan Ünen ise olayda öldürme kastının bulunmadığını iddia etti. Mahkeme heyeti, videonun bilirkişi tarafından incelenmesi için duruşmayı erteledi.

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