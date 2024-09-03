Tanju Özcan: Parkta alkol alıp, çöplerine bırakan 4 kişiye 160 bin TL ceza kesildi

BOLU BelediyeBaşkanı Tanju Özcan, gece saatlerinde parkta alkol alıp, çöplerine bırakan 4 kişiye toplam 160 bin TL ceza kesildiğini belirterek, "Sanayi bölgesindeki yeşil alanımızda dört tane insan demeyeyim yaratık, oturup sabaha kadar içmişler ve o şekilde de bırakıp kalkmışlar. Bu dört kişiyi tespit ettik ve ayrı ayrı 39 bin 797 TL idari para cezasını bugün itibariyle gönderiyoruz" dedi.

Olay, Aşağısoku Mahallesinde bulunan parkta meydana geldi. Gece saatlerinde parka gelen 4 kişi, iddiaya göre alkol alıp yemeklerini yedikten sonra çöplerini ve şişelerini bırakıp gitti. Sabah saatlerinde esnaf, masa ve kameriyelerin üzerinde alkol şişeleri, bardaklar, tabaklar ve çöplerle karşılaştı. Esnafların ihbarı üzerine olay yerine gelen Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de çöpleri temizledi. Belediye ekipleri tarafından yapılan çalışmanın ardından parka çöplerini bırakan 4 kişi tespit edildi.