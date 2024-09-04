Bolu'da yanan ormanlarda yol ve yeşillendirme çalışması

BOLU'da, 15 Ağustos'ta çıkan ve 3 günde kontrol altına alınan orman yangınında zarar gören yaklaşık 3 bin 300 hektarlık alanın yeniden ağaçlandırılması için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı.

Göynük ilçesi Bekirfakılar köyünde 15 Ağustos'ta orman yangını çıktı. Yangın rüzgarın da etkisiyle geniş alana yayıldı, Türkiye'nin 24 kentinden orman ekipleri bölgeye sevk edildi. Karadan yüzlerce ekip, havadan da yangın söndürme helikopteriyle yapılan müdahaleyle yangın 3 günde kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre Göynük'te 3 bin 300 hektar alan zarar gördü.