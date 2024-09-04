Başkan Özcan'dan Abant'a Düzce'den yol açma çalışmalarına tepki

BOLU Belediye Başkanı Tanju Özcan, yalnızca Bolu’dan giriş yapılabilen Abant Gölü Milli Parkı’na Düzce’den de yol açılması için devam eden çalışmalara tepki gösterdi. Özcan, "Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün şahsi ihtirasları yüzünden Düzce’den Abant’a yol açılıyor. Düzce Belediye Başkanına şunu söylüyorum. Ben görevde olduğum sürece bu yolu sana açtırtmam. Düzce-Bolu sınırına geldiğin noktada seni iş makineleri ile karşılarım” dedi.

Yalnızca Bolu’dan giriş yapılabilen doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na Düzce tarafından da giriş yapılabilmesi için Düzce İl Özel İdaresi ekipleri tarafından başlatılan yol çalışması sürüyor. Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yol yapım çalışmalarının devam ettiği bölgeye gitti. Abant Gölü Milli Parkı’na orman içerisinden yol açılmasına tepki gösteren Başkan Özcan, “Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’nün şahsi ihtirasları yüzünden Düzce’den Abant’a yol açılıyor. Düzce Belediye Başkanına şunu söylüyorum: Ben görevde olduğum sürece bu yolu sana açtırtmam. Düzce-Bolu sınırına geldiğin noktada seni iş makineleri ile karşılarım” diye konuştu.