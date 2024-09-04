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        Doğayı kirletmeye devam eden beyaz et firmasına 3'üncü kez para cezası

        BOLU'da, daha önce zehirli atıklarını arıtma yapmadan Büyüksu Deresi'ne boşalttığı gerekçesiyle 2 kez para cezası kesilen ve hakkında suç duyurusu bulunulan beyaz et üretimi yapan firmaya, çevreyi kirletmeye devam ettiği gerekçesiyle 3 milyon 480 bin lira daha para cezası kesildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.09.2024 - 15:28 Güncelleme: 04.09.2024 - 15:30
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        Doğayı kirletmeye devam eden beyaz et firmasına 3'üncü kez para cezası
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        BOLU'da, daha önce zehirli atıklarını arıtma yapmadan Büyüksu Deresi'ne boşalttığı gerekçesiyle 2 kez para cezası kesilen ve hakkında suç duyurusu bulunulan beyaz et üretimi yapan firmaya, çevreyi kirletmeye devam ettiği gerekçesiyle 3 milyon 480 bin lira daha para cezası kesildi.

        Bolu'da bulunan Türkiye'nin önde gelen beyaz et üretim tesislerinden biri olan firmaya geçen ay, zehirli atıklarını arıtmadan Büyüksu Deresi'ne boşalttığı ve çevreyi kirlettiği gerekçesiyle Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından 1 milyon 160 bin lira ve 2 milyon 220 bin lira olmak üzere 2 kez idari para cezası kesildi. Firma hakkında ayrıca Cumhuriyet savcılığına 'Çevrenin kasten kirletilmesi' suçundan suç duyurusunda bulunuldu.

        Bolu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde aynı firmanın atıklarını Büyüksu Deresi'ne boşaltarak çevreyi kirletmeye devam ettiği belirlendi. Ekipler tarafından firmaya bu kez 3 milyon 480 bin lira para cezası kesildi. Firma hakkında ayrıca 'Çevreyi kasten kirletmek' suçundan 2'nci kez savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

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