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        Bolu Göynük'te orman yangını (2)

        YANGINKONTROL ALTINA ALINDIBolu'nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü mevkiinde çıkan orman yangını çevre ilçelerden gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 17:33 Güncelleme: 10.09.2024 - 17:35
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        Bolu Göynük'te orman yangını (2)
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        YANGINKONTROL ALTINA ALINDI

        Bolu’nun Göynük ilçesine bağlı Karaardıç köyü mevkiinde çıkan orman yangını çevre ilçelerden gelen itfaiye ve orman bölge müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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