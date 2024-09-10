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        Kalp krizi geçirip ameliyat olan Şule, yaşam savaşını kaybetti

        BOLU'da geçirdiği kalp krizinden bir süre sonra ameliyat olan ve sonrasında yoğun bakıma alınan Şule Acar (25), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 19:59 Güncelleme: 10.09.2024 - 20:05
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        Kalp krizi geçirip ameliyat olan Şule, yaşam savaşını kaybetti
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        BOLU'da geçirdiği kalp krizinden bir süre sonra ameliyat olan ve sonrasında yoğun bakıma alınan Şule Acar (25), Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

        Bolu'da yaşayan Şule Acar, geçen ocak ayında kalp krizi geçirdi. Genç kız tedaviye alınırken, bir ay önce de kalp ameliyatı oldu. Acar, kalp ameliyatının ardından yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. Bir aydır yoğun bakım ünitesinde bulunan genç kız, solunum yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ankara'da tedavi gördüğü hastanede genç yaşta savaş savaşını kaybeden genç kızın ölümü ailesi ve arkadaşlarını yasa boğdu. Genç kızın yarın son yolculuğuna uğurlanacağı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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