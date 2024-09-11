Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        10 yıl süren mücadele sonuç verdi; Gerede Çayı artık temiz akacak

        BOLU'nun Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 100'ü aşkın köyden geçen Gerede Çayı'nı 10 yıldır kirleten fabrikalar için 2021 yılında yapımına başlanan arıtma tesisi tamamlandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.09.2024 - 10:41 Güncelleme: 11.09.2024 - 10:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        10 yıl süren mücadele sonuç verdi; Gerede Çayı artık temiz akacak
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU’nun Gerede ilçesinden Karabük’ün Eskipazar ilçesine kadar 100’ü aşkın köyden geçen Gerede Çayı’nı 10 yıldır kirleten fabrikalar için 2021 yılında yapımına başlanan arıtma tesisi tamamlandı. Faaliyete geçen tesis sayesinde zehirli atıklar artık Gerede Çayı’na karışmayacak.

        Gerede ilçesinde bulunan Deri ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikaların evsel ve sanayi atıklarını arıtmadan Gerede Çayı'na deşarj etmesi nedeniyle yaklaşık 10 yıl boyunca çayda kirlilik yaşandı. Zehirli atıklar nedeniyle Gerede ilçesinden Karabük'ün Eskipazar ilçesine kadar 288 kilometre boyunca, 100'ü aşkın köyde çevre kirliliği ve oluşan kötü kokuyu köylüler ve çevre platformları defalarca kez protesto etti. Kimyasal atıklarını çaya boşaltan fabrikalara birçok kez ceza kesilmesine rağmen Bolu Çayı ile birleşerek Yenice Irmağı adıyla Zonguldak Filyos'tan Karadeniz'e boşalan Gerede Çayı'ndaki kirliliğin önüne geçilemedi.

        ARITMA TESİSİ TAMAMLANDI, GEREDE ÇAYI ARTIK TEMİZ OLACAK

        Kirliliğin ortadan kaldırılması amacıyla 2020'de arıtma tesisi inşası için ihale yapıldı. Deri Organize Sanayi Bölgesi’nde 2021'de inşasına başlanan arıtma tesisi tamamlandı. Tesise fabrikalardan gelen atık sular alınmaya başlandı. Gerede ve Eskipazar Halkı Çevre Katliamına Dur Platformu Başkanı İlhan Armağan, platform sözcüsü Mehmet Emin Aslan ile platform üyeleri Gerede Kaymakamı Fatih Kaya ile arıtma tesisi gezerek incelemelerde bulundu.

        ‘TESİSİ KADEME KADEME KONTROL EDECEĞİZ’

        Yeni faaliyete geçen arıtma tesisinde incelemelerde bulunduklarını belirten Gerede ve Eskipazar Halkı Çevre Katliamına Dur Platformu Başkanı İlhan Armağan, arıtma tesisi bittiğini ve kademeli olarak su alınmaya başlandığını belirterek, “Tabi ki arıtma su almaya başladı ama hemen suyu temizledi olmuyor. Suyun tüm aşamaları geçerek diğer taraftan çıkması zaman alacak. Kademe kademe kontrol edeceğiz. Bundan sonraki ilk kontrol 7-10 gün sonra olacak” dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        Narin'in ablası Tülin'in ölümü mercek altında!
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        İtirafçı Nevzat Bahtiyar'ın mahkemedeki ifadesi ortaya çıktı
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        Doktoru elektrikli çaydanlıkla dövdü!
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        İnşaat maliyet artışında sert gerileme
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Cinayet zanlısı polise ateş açtı!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Galatasaray geri sayıma geçti!
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Trump: Göçmenler kedileri köpekleri yiyor
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Gün içinde içtiğiniz su miktarına dikkat!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Masaj salonunda öldürülmüştü! Sıcak gelişme!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        Trump-Harris düellosu sonrası ilk anket!
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        "Üçüncü sınıf görülürsünüz"
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Trump-Harris düellosundan öne çıkanlar
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Meteoroloji saat verdi! 3 bölgeye dikkat!
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Borsadan sadece İstanbullu kazandı
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Mourinho'dan HT Spor'da transfer sözleri!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Bu trafik kurallarını daha önce hiç duymadınız!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Mourinho'dan Osimhen itirafı!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Narin'in amcası Salim Güran'ın mahkeme ifadesi!
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        Eskiler cinsiyeti nasıl öğrenirdi?
        'Deha'daki karakterini anlattı
        'Deha'daki karakterini anlattı

        Benzer Haberler

        Boluspor, Eyüpspor'dan Fethi Özer'i kiraladı
        Boluspor, Eyüpspor'dan Fethi Özer'i kiraladı
        Kalp krizi geçirip ameliyat olan Şule, yaşam savaşını kaybetti
        Kalp krizi geçirip ameliyat olan Şule, yaşam savaşını kaybetti
        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bolu'da ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bolu Göynük'te orman yangını (2)
        Bolu Göynük'te orman yangını (2)
        Bolu Göynük'te orman yangını
        Bolu Göynük'te orman yangını
        Hasta yakınının unuttuğu bavul tedirginliğe yol açtı
        Hasta yakınının unuttuğu bavul tedirginliğe yol açtı