Kaymakamın makam aracına güvenlik kontrolü yaptıran teğmen görevden alındı

BOLU’nun Dörtdivan ilçesinde, İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret eden kaymakam vekili Oğuz Yiğit’in makam aracının nizamiye kapısının dışında güvenlik kontrolünden geçirilmesi nedeniyle hakkında soruşturma açılan İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S. görevden alındı.

Olay, geçen 26 Temmuz’da Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı'nda meydana geldi. İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyarete giden Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit’in resmi plakalı makam aracı, görevli askerler tarafından nizamiye girişinde durduruldu. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S.'nin emriyle, nizamiye girişindeki görevli asker tarafından Kaymakam Vekili Yiğit'in içinde bulunduğu resmi plakalı makam aracı güvenlik kontrolünden geçirilirken, aracın altı ve çevresi kontrol edildi. Bir süre nizamiye girişinde bekletildikten sonra makam aracının girişine izin verildi.