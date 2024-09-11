Liselilerin ulaşım çilesi (2)

Konuyla ilgili Bolu İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre; Milli Eğitim Bakanlığı Taşıma Yoluyla Eğitime Erişim Yönetmeliği'nin lise öğrencilerini kapsamadığı belirtildi. Yönetmelik kapsamında ilk ve ortaokul öğrencilerinin taşımalı eğitimle sorunsuz şekilde okullarına gittiği ifade edildi.

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