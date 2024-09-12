Bolu Dağı Tüneli'nde kaza; 3 yaralı

Kaza, saat 09.30 sıralarında Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Anadolu Otoyolu'nun İstanbul yönünden Ankara istikametine giden Ramazan T. idaresindeki 34 BZT 396 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak kaldırıma ardından yol kenarındaki acil çıkış kapısına çarptı. Kazada Ramazan T., eşi ve kızı yaralandı. Kazanın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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