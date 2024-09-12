Çalıştığı inşaatta ölü bulundu (2)

Bolu’da, inşaat işçisi Erdoğan Öztürk (55) çalıştığı inşaatta ölü bulundu. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Öztürk’ün kalp krizinden öldüğü belirlendi. Öztürk’ün nakkaş ustağı olduğu öğrenildi.

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