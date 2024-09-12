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        Çalıştığı inşaatta ölü bulundu (2)

        NAKKAŞUSTASI KALP KRİZİNDEN ÖLDÜBolu'da, inşaat işçisi Erdoğan Öztürk (55) çalıştığı inşaatta ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.09.2024 - 19:33 Güncelleme: 12.09.2024 - 19:33
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        Çalıştığı inşaatta ölü bulundu (2)
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        NAKKAŞUSTASI KALP KRİZİNDEN ÖLDÜ

        Bolu’da, inşaat işçisi Erdoğan Öztürk (55) çalıştığı inşaatta ölü bulundu. Öztürk’ün cansız bedeni otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede Öztürk’ün kalp krizinden öldüğü belirlendi. Öztürk’ün nakkaş ustağı olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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