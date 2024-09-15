Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Kaymakamın makam aracında bomba kontrolü yaptıran İlçe Jandarma Komutanı: Tüm araçlar kontrol edilmekte

        BOLU'nun Dörtdivan ilçesi Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in makam aracına askeriye girişinde bomba kontrolü yaptırdığı için İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden alınarak Bolu İl Jandarma Komutanlığı'nda görevlendirilen Teğmen S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.09.2024 - 17:40 Güncelleme: 15.09.2024 - 17:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kaymakamın makam aracında bomba kontrolü yaptıran İlçe Jandarma Komutanı: Tüm araçlar kontrol edilmekte
        ABONE OL
        ABONE OL

        BOLU’nun Dörtdivan ilçesi Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit’in makam aracına askeriye girişinde bomba kontrolü yaptırdığı için İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden alınarak Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda görevlendirilen Teğmen S.B.S.’nin mülkiye müfettişlerine verdiği ifade ortaya çıktı. Nizamiye girişinde tüm araçların kontrol edildiğini söyleyen Teğmen S.B.S.'nin ifadesinde, "Emirlerde İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesinden içeri giren sayın komutanın aracı dahil, tüm resmi ve sivil araçların kontrol edileceğine dair hükümler yer almaktadır. Bunun yanında kısa süre önce Foça Komando Okulu’nda katıldığım terörle mücadele kurslarında araçlara ne kadar kolaylıkla patlayıcı yerleştirilebileceğini öğrenmiş olmamdır. Kaymakamın makam aracının İlçe Jandarma Komutanlığı’na girişi sırasında uygulama işlemi, arama işlemi olmayıp, araç altı kontrol işlemidir” dediği belirtildi.

        Dörtdivan Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit, 26 Temmuz günü İlçe Jandarma Komutanlığı'nı ziyarete gitti. Yiğit’in resmi plakalı makam aracı, görevli askerler tarafından nizamiye girişinde durduruldu. İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S.'nin emriyle, nizamiyede görevli asker tarafından resmi plakalı makam aracı güvenlik kontrolünden geçirildi. Aracın altında ayna ile bomba kontrolü yapıldı ve çevresi kontrol edildi. Bir süre nizamiye girişinde bekletildikten sonra makam aracının girişine izin verildi.

        Kaymakam Vekili Oğuz Yiğit'in durumu rapor etmesi üzerine İlçe Jandarma Komutanı Teğmen S.B.S. hakkında soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında Dörtdivan İlçe Jandarma Komutanlığı görevinden alınan Teğmen S.B.S., Bolu İl Jandarma Komutanlığı’nda görevlendirildi.

        VALİLİK: SADECE KAYMAKAMIN MAKAM ARACI BEKLETİLEREK KONTROL EDİLDİ

        Bolu Valiliği’nden yapılan açıklamada, “Olaya ilişkin kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde 23-25.07.2024 tarihleri arasında İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesine giriş yapan 21’i resmi, 5’i sivil olmak üzere toplam 26 aracın hiçbir şekilde kontrol edilmediği, sadece kaymakamın makam aracının bekletilerek kontrol edildiği tespit edilmiştir” denildi.

        TEĞMEN S.B.S.: EMİRLERE GÖRE HAREKET ETTİM

        Hakkında başlatılan disiplin soruşturması süren Teğmen S.B.S.’nin mülkiye müfettişlerine verdiği ifade ortaya çıktı. S.B.S.’nin ifadesinde, “Kaymakamın makam aracının kontrol edilmesi talimatı vermemin gerekçesi emirlerdeki düzenlemelerdir. Emirlerde İlçe Jandarma Komutanlığı nizamiyesinden içeri giren sayın komutanın aracı dahil, tüm resmi ve sivil araçların kontrol edileceğine dair hükümler yer almaktadır. Bunun yanında kısa süre önce Foça Komando Okulu’nda katıldığım terörle mücadele kurslarında araçlara ne kadar kolaylıkla patlayıcı yerleştirilebileceğini öğrenmiş olmamdır. Kaymakamın makam aracının İlçe Jandarma Komutanlığı’na girişi sırasında uygulama işlemi, arama işlemi olmayıp, araç altı kontrol işlemidir” dedi.

        Mülkiye müfettişinin “Kaymakamlarının daha önceki ziyaretlerinde makam araçlarını aynı şekilde kontrol ettirdiniz mi?” sorusuna Teğmen S.B.S, “Evet, eski Kaymakamımız Muhammet Çınarka’nın da ilk gelişinde kontrol ettik” ifadelerini kullandı. ‘Bu kontrolü neden sadece ilk gelişinde yaptınız?” sorusuna Teğmen S.B.S “Kaymakamlarımızın bu konudaki talimatlarını aldıktan sonra böyle bir kontrol istemediklerini beyan etmeleri halinde kontrol yapmıyoruz” diyerek cevap verdi.

        Mülkiye müfettişinin “Amir ve komutan araçları da kontrol ediliyor mu?” sorusuna Teğmen S.B.S., “Evet, İlçe Jandarma Komutanlığı’na gelen bütün amir ve komutanların araçları bu şekilde kontrol edilmektedir” dedi. “30 Nisan 2024 tarihinde İl Jandarma Komutanı’nın, İlçe Jandarma Komutanlığı’nı ziyareti sırasında da komutanının aracının kontrol edilmesi yönünde bir emir verdiniz mi?” sorusuna ise Teğmen S.B.S, “O güne özel böyle bir emir vermedim. İl Jandarma Komutanının, aracının o gün bu şekilde kontrol edilip edilmediğini hatırlamıyorum. Ancak İl Jandarma Komutanının aracının da kontrol edilmesi gerekirdi” diye cevap verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Narin cinayeti soruşturması genişliyor!
        Heyecan sürüyor!
        Heyecan sürüyor!
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        Düğün yolunda feci kaza: 1'i bebek 3 ölü, 2 yaralı
        Sakarya'da fabrikada patlama! 28 yaralı var
        Sakarya'da fabrikada patlama! 28 yaralı var
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        KPSS'de ilginç anlar: Altın kolyesi için sınava girmedi
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        İstanbul'da aile faciası: Anne öldü, baba ağır yaralı, çocuk gözaltında
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        "Marilyn Monroe aslında öldürüldü"
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar
        İstanbul'da sağanak etkili oluyor: Meteoroloji ve AFAD'dan art arda uyarılar
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        Sıla bebeğin durumu ciddiyetini koruyor!
        En sağlıklı 10 sebze!
        En sağlıklı 10 sebze!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        15 yaşındaki şüpheliye "Daha ölmemiş" kaydı ikinci kez soruldu!
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        Maduro'ya suikast hazırlığı iddiası
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        İstanbul TEM'de zincirleme kaza: 2 ölü, 5 yaralı
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Trabzonspor - Beşiktaş | MUHTEMEL 11'LER
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Fransa'da binlerce kişi "Gisele Pelicot" için bir araya geldi
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Türkiye'nin sonbahar rotası!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Dünyanın en eski 8 mesleği!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Okula gitmek istemeyen çocukta kritik 2 haftaya dikkat!
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        Hayallerinin peşinde okyanusu aştılar
        '1000 kişi arasından seçildim'
        '1000 kişi arasından seçildim'

        Benzer Haberler

        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bolu'da çıkan örtü yangını söndürüldü
        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi
        Bolu'da "Geleneksel Gerede Hayvan ve Emtia Panayırı" sona erdi
        Bolu'da evin bahçesinde yakalanan yıla doğa bırakıldı
        Bolu'da evin bahçesinde yakalanan yıla doğa bırakıldı
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bolu'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Bolu'da vatandaşlara helva ikram edildi
        Bolu'da vatandaşlara helva ikram edildi
        Bolu'daki Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına düştü
        Bolu'daki Gölköy baraj gölünde su seviyesi yüzde 30'un altına düştü