Odunluk, alev alev yandı

Kemaller köyü Tavşanlar Mahallesi’ndeki bir odunlukta gece saatlerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, köylülerin ihbarı üzerine olay yerine Yeniçağa Belediyesi İtfaiye ekipleri ile Gerede Orman İşletme Şefliği’nden arazöz sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın, 6 saat sonra kontrol altına alındı. Odunluğun tamamen yandığı yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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