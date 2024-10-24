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        Otoyolda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

        BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkarak TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.10.2024 - 21:13 Güncelleme: 24.10.2024 - 21:15
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        Otoyolda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü
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        BOLU'da, Anadolu Otoyolu'nda kontrolden çıkarak TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise kazayı yara almadan atlattı.

        Kaza, saat 19.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Hamzabey köyü mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Berat Kaya Yuva (22) yönetimindeki 06 BVE 356 plakalı otomobil, önünde ilerleyen Fuat Tek yönetimindeki 38 TC 915 plakalı TIR’a hızla arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Otomobil sürücüsü Berat Kaya Yuva kazayı yara almadan atlatırken, araçta bulunan annesi İpek Kurt ile Pınar Albayrak yaşamını yitirdi. Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu. Kazada yaşamını yitirenlerin cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

        Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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