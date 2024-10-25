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        Bolu'daki kazada ölen kişi, parti genel başkan vekiliymiş

        Yazıişleri müdürlerine Dün servis edilen 'Otoyolda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü' başlıklı haberimizde TIR şoförünün ismi sehven 'Fuat Tek' olarak yazılmıştır.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.10.2024 - 15:44 Güncelleme: 25.10.2024 - 15:50
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        Bolu'daki kazada ölen kişi, parti genel başkan vekiliymiş
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        Yazıişleri müdürlerine

        Dün servis edilen ‘Otoyolda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü’ başlıklı haberimizde TIR şoförünün ismi sehven ‘Fuat Tek’ olarak yazılmıştır. Doğrusu Mehmet Çelik olacaktır. Gelişmelerle haberimizi yeniden servis ediyoruz.

        YENİDEN

        ----------------

        Mutlu YUCA/BOLU,

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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