Bolu'daki kazada ölen kişi, parti genel başkan vekiliymiş
Yazıişleri müdürlerine Dün servis edilen 'Otoyolda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü' başlıklı haberimizde TIR şoförünün ismi sehven 'Fuat Tek' olarak yazılmıştır.
Yazıişleri müdürlerine
Dün servis edilen ‘Otoyolda TIR'a çarpan otomobildeki 2 kişi öldü’ başlıklı haberimizde TIR şoförünün ismi sehven ‘Fuat Tek’ olarak yazılmıştır. Doğrusu Mehmet Çelik olacaktır. Gelişmelerle haberimizi yeniden servis ediyoruz.
YENİDEN
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Mutlu YUCA/BOLU,
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