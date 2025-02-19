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        Bolu'da Sarıalan Yaylası'nda kar güzelliği

        BOLU'nunyüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Sarıalan Yaylası ve çevresi beyaza büründü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.02.2025 - 11:22 Güncelleme: 19.02.2025 - 11:29
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        Bolu'da Sarıalan Yaylası'nda kar güzelliği
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        BOLU'nunyüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu, Sarıalan Yaylası ve çevresi beyaza büründü.

        Kentin yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının düşmesi sonrası kar yağışı etkili oldu. Kente 20 kilometre uzaklıktaki Kartalkaya Kayak Merkezi yolu üzerindeki Sarıalan Yaylası ile çevresi karla kaplandı. Öte yandan bazı bölgelerde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı. Kar yağışının aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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