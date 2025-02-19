Anadolu Otoyolu'nda 3 ayrı kaza; 1 yaralı, 6 araç hasar gördü

İlk kaza, saat 15.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Köroğlu rampaları mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden hafif ticari, kar nedeniyle kayganlaşan yolda önünde seyreden yolcu otobüsüne çarptı. Bu sırada kazanın olduğu bölgede aynı yönde giden 1 otomobil de önündeki TIR'a çarptı. Aynı bölgedeki üçüncü kazada da otomobil kayarak kamyona arkadan çarptı. Peş peşe yaşanan kazalarda 6 araç hasar görürken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı. Yaralı ambulansla hastaneye kaldırılırken, kazalar nedeniyle otoyolda ulaşım bir süre kontrollü şekilde sağlandı.

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