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        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla sürerken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 09:46 Güncelleme: 20.02.2025 - 09:50
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        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla sürerken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu ve Anadolu Otoyolu geçişinde gece saatlerinde etkili olan kar yağışı, sabah saatlerinde azaldı. Bölgede, hafif kar yağışı aralıklarla sürüyor. Kar yağışı zeminde tutmazken, ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Karayolları ekipleri, buzlanma riskine karşı yol güzergahları üzerinde tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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