Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı (2)

KENTMERKEZİNDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

Bolu'da hafta başından itibaren aralıklarla süren kar yağışı bugün de devam ediyor. Yağış zaman zaman etkisini artırırken, beyaza bürünen kent merkezinde güzel görüntüler ortaya çıktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; hava sıcaklığının eksi 17 dereceye kadar düştüğü Bolu'da, kar yağışının devam etmesi bekleniyor.