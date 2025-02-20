Bolu'da eğitime 'kar' engeli

BOLU Valiliği, kentte etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi:

"İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."