Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da eğitime 'kar' engeli

        BOLU Valiliği, kentte etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.02.2025 - 22:02 Güncelleme: 20.02.2025 - 22:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da eğitime 'kar' engeli
        ABONE OL

        BOLU Valiliği, kentte etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

        Bolu Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan kar nedeniyle eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu. Açıklamada şöyle denildi:

        "İlimiz genelinde etkili olması beklenen kuvvetli kar yağışı ile birlikte buzlanma tehlikesi oluşacağının değerlendirilmesi nedeniyle 21 Şubat 2025 Cuma günü resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime 1 gün ara verilmiştir. Kamu kurumlarımızda görevli hamile, engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personel ile çocuğu kreş, anaokulu ve özel eğitim kurumlarına devam eden kadın personel aynı gün idari izinli sayılacaktır."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Bakan Uraloğlu'ndan sürücülere uyarı
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Özel'den Lütfü Savaş'a 'piyon' benzetmesi
        Eğitime kar engeli!
        Eğitime kar engeli!
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular yarın sabaha dikkat
        İmamoğlu uyardı! İstanbullular yarın sabaha dikkat
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Vance: Barışın eşiğindeyiz
        Maçta heyecan sürüyor!
        Maçta heyecan sürüyor!
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        İstanbul'da yarın da okullar tatil
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        Ukraynalı komutan: ABD olmadan 6 ay dayanabiliriz
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        MR çekiminde kamerayla görüntü alınmış!
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Kar, etkisini ne kadar sürdürecek?
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Eşini ve kayınbiraderini bıçakladı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        Hamile karısına ateş açtı!
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        İşte kampanyaya dahil olan projeler
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        Dehşetin görüntüsü çıktı! Doktorun elinde bir tutam saçı kaldı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        G.Saray'dan Tahkim'e yabancı hakem itirazı!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Dev derbinin hakemi belli oldu!
        Belçika'da tur gecesi!
        Belçika'da tur gecesi!
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        İstanbul ve Ankara'da Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!
        Mourinho'dan flaş şampiyonluk cevabı!

        Benzer Haberler

        Bolu'da eğitime kar engeli
        Bolu'da eğitime kar engeli
        Bolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Bolu için kuvvetli kar yağışı uyarısı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Abant'ta kar kalınlığı 30 santime ulaştı
        Abant'ta kar kalınlığı 30 santime ulaştı
        Abant'ta kar manzarası dronla görüntülendi
        Abant'ta kar manzarası dronla görüntülendi
        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı (2)
        Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı (2)