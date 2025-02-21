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        Bolu'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama

        BOLU'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 09:10 Güncelleme: 21.02.2025 - 09:15
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        Bolu'da uyuşturucu operasyonu; 2 tutuklama
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        BOLU’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli tutuklandı.

        Bolu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu maddeler ile uyuşturucu madde kullanımına yarayan aparatlar ele geçirildi, 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 2’si ‘Uyuşturucu madde ticareti yapma’ suçundan tutuklandı.

        Operasyonda ayrıca 37 kişi hakkında da ‘Uyuşturucu madde kullanma’dan işlem yapıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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