Bolu'da hafif kar yağışı

BOLU’da kent merkezi, aralıklarla hafif etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

Bolu’da 3 gündür kar yağışı kent merkezinde aralıklarla etkili oluyor. Hafif kar yağışının ardından kent merkezi beyaz örtüyle kaplandı. Kar yağışıyla birlikte belediye ekipleri de ana arterler üzerinde kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kar yağışı ulaşımda aksamalara neden olmadı. Kentte dün akşam Bolu Valiliği'nden yapılan duyuruda bugün okulların tatil olduğu açıklanmıştı.