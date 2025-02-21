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        Otomobilin arkasına taktığı şambrelle kayak yaptı

        BOLU'da yaylada bir kadın, otomobilin arkasına takılan şambrelle karda kayarak, eğlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.02.2025 - 11:51 Güncelleme: 21.02.2025 - 11:55
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        Otomobilin arkasına taktığı şambrelle kayak yaptı
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        BOLU'da yaylada bir kadın, otomobilin arkasına takılan şambrelle karda kayarak, eğlendi.

        Kentin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yaylalarda kar kalınlığı yaklaşık 40 santimi aştı. Arkadaşlarıyla At Yaylası'na giden bir kadın, otomobilin arkasına bağladığı şambrelle karla kaplı yolda kayak yaptı. Arkadaşları da o anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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