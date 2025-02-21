Otomobilin arkasına taktığı şambrelle kayak yaptı

Kentin yüksek kesimleri, etkili olan kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı. Yaylalarda kar kalınlığı yaklaşık 40 santimi aştı. Arkadaşlarıyla At Yaylası'na giden bir kadın, otomobilin arkasına bağladığı şambrelle karla kaplı yolda kayak yaptı. Arkadaşları da o anları cep telefonlarının kamerasıyla kaydetti.

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