Bolu'daki Kilözü Tümülüsü, '1. Derece Arkeolojik Sit Alanı' ilan edildi

BOLU'nunMudurnu ilçesinde bulunan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen Kilözü Tümülüsü, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi.

Mudurnu'nun Kilözü köyünde bulunan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen Kilözü Tümülüsü'nün koruma altına alınması için Bolu Müze Müdürlüğü tarafından Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yapıldı. Tümülüsün bulunduğu alanda yetkililer tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararda, "Kilözü Tümülüsü'nün, 2863 sayılı kanun kapsamında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi" denildi. Koruma altına alanın bölgede hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyeceği, yeni tarımsal alan açılamayacağı, her türlü fiziki müdahale öncesinde kurum izni alınacağı belirtildi.