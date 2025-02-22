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        Bolu'daki Kilözü Tümülüsü, '1. Derece Arkeolojik Sit Alanı' ilan edildi

        BOLU'nunMudurnu ilçesinde bulunan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen Kilözü Tümülüsü, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 10:18 Güncelleme: 22.02.2025 - 10:20
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        Bolu'daki Kilözü Tümülüsü, '1. Derece Arkeolojik Sit Alanı' ilan edildi
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        BOLU'nunMudurnu ilçesinde bulunan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen Kilözü Tümülüsü, Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edildi.

        Mudurnu'nun Kilözü köyünde bulunan ve Roma Dönemi'ne ait olduğu değerlendirilen Kilözü Tümülüsü'nün koruma altına alınması için Bolu Müze Müdürlüğü tarafından Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'na başvuru yapıldı. Tümülüsün bulunduğu alanda yetkililer tarafından inceleme yapıldı. İnceleme sonucunda Ankara Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu tarafından alınan kararda, "Kilözü Tümülüsü'nün, 2863 sayılı kanun kapsamında 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescil edilmesine karar verildi" denildi. Koruma altına alanın bölgede hiçbir yapılaşmaya izin verilmeyeceği, yeni tarımsal alan açılamayacağı, her türlü fiziki müdahale öncesinde kurum izni alınacağı belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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