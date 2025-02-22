Bolu Dağı geçişinde kar durdu; ulaşım normale döndü
BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde, kar yağışının durmasının ardından ulaşım normale döndü.
BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde, kar yağışının durmasının ardından ulaşım normale döndü.
Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde dün etkili olan kar yağışı gece saatlerinde devam etti. Kar yağışının durmasıyla ulaşım da normale döndü. Karayolları ekipleri tarafından yol güzergahları üzerindeki karlar temizlenirken, buzlanma riskine karşı da tuzlama çalışmaları sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.