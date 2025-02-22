Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu Dağı geçişinde kar durdu; ulaşım normale döndü

        BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde, kar yağışının durmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2025 - 11:12 Güncelleme: 22.02.2025 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu Dağı geçişinde kar durdu; ulaşım normale döndü
        ABONE OL

        BOLU Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde, kar yağışının durmasının ardından ulaşım normale döndü.

        Ankara ile İstanbul arasındaki en önemli geçiş güzergahı Bolu Dağı'nın Anadolu Otoyolu ve D-100 kara yolu geçişinde dün etkili olan kar yağışı gece saatlerinde devam etti. Kar yağışının durmasıyla ulaşım da normale döndü. Karayolları ekipleri tarafından yol güzergahları üzerindeki karlar temizlenirken, buzlanma riskine karşı da tuzlama çalışmaları sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İstanbul Barosu yönetimine “terör” fezlekesi!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        İşte çocukların en çok sevindiği şehir... 3 günde 1 metre kar yağdı!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 14 kent için kar alarmı! Bembeyaz cumartesi!
        "Teknik adam dokunuşu!"
        "Teknik adam dokunuşu!"
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Okul kana bulandı! Sınıfta öğretmene kurşun yağdırdı!
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        Başından vurdu, videosunu çekip annesine gönderdi
        7000 günle kıdem tazminatı
        7000 günle kıdem tazminatı
        Kutluay atlama noktası
        Kutluay atlama noktası
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Sapı kırılmış kanlı ütü bulunmuştu! "Öyle bir şey yok! Tokat attım!"
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Trump, Genelkurmay Başkanı Brown'ı görevden aldı
        Tuhaf konser trendi
        Tuhaf konser trendi
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        SPK'dan borsadaki işlemlere inceleme
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Ela, 11 yaşındaydı... 8 yaşındaki av tüfeğini gördü!
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Putin: Oreşnik güneş sıcaklığına dayanaklı
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        Kahve içip uyursanız ne olur?
        En iyi 5 klasik kara film
        En iyi 5 klasik kara film
        "Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı"
        "Putin ile Zelenskiy birlikte çalışmalı"
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        Adı değişiyor, tadı değişmiyor: Köfte
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Karla kaplanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi havadan görüntülendi
        Karla kaplanan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı kesimi havadan görüntülendi
        Bolu'daki Kilözü Tümülüsü, '1. Derece Arkeolojik Sit Alanı' ilan edildi
        Bolu'daki Kilözü Tümülüsü, '1. Derece Arkeolojik Sit Alanı' ilan edildi
        Bolu'da tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi
        Bolu'da tüm kurslarda hafta sonu eğitime ara verildi
        Bolu'da hafif kar yağışı (5)
        Bolu'da hafif kar yağışı (5)
        Bolu'da odunluktan eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Bolu'da odunluktan eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Bolu'da hafif kar yağışı (4)
        Bolu'da hafif kar yağışı (4)