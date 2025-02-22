TIR'a çarpan otobüsün sürücüsü yaralandı

ANADOLU Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde TIR'a arkadan çarpan yolcu otobüsünün şoförü Nadir Bahadır, sıkıştığı yerden itfaiyeciler tarafından kurtarıldıktan sonra yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun hafif kar yağışının etkili olduğu Bolu Dağı mevkisinde meydana geldi. Ankara istikametine seyir halinde olan, İstanbul'dan İran'a giden 28 yolcuyu taşıyan Nadir Bahadır yönetimindeki 90 AB 684 İran plakalı otobüs, Baransel Karaca idaresindeki 06 ESH 179 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, otobüsteki 28 yolcu ve TIR sürücüsü yara almadı. Ancak otobüsün sürücüsü Nadir Bahadır, araçta sıkışıp yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, sıkıştığı yerden itfaiyecilerin yarım saatlik çalışması sonucu çıkarıldı. Nadir Bahadır, sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılırken, durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Ankara yönünde bir süre ulaşım aksadı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasıyla ulaşım yeniden normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.