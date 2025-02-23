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        Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu

        BOLU'nun karla kaplı doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.02.2025 - 16:47 Güncelleme: 23.02.2025 - 16:50
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        Gölcük Tabiat Parkı'nda hafta sonu yoğunluğu
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        BOLU'nun karla kaplı doğa harikası Gölcük Tabiat Parkı, hafta sonu ziyaretçi akınına uğradı. Çocuklar, aileleriyle birlikte kızak kayarak eğlendi.

        Çam ormanıyla çevrili Gölcük Tabiat Parkı, bir haftadır devam eden kar yağışıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Kent merkezine 12 kilometre uzaktaki park, hafta sonu ziyaretçilerin akınına uğradı. Ziyaretçiler, buz tutan gölün etrafında yürüyüş yaptı ve fotoğraf çektirdi. Kar kalınlığının 20 santime ulaştığı tabiat parkında çocuklar aileleri ile birlikte kızak kayarak güzel vakit geçirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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