Otoyolda hafif ticari araç, TIR'a çarptı; 1 ölü 3 yaralı

BOLU'daAnadolu Otoyolu'nda hafif ticari aracın TIR'a çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybettti, 3 kişi yaralandı.

Kaza, dün saat 23.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Çaydurt mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden Mahsun Kömür yönetimindeki 14 GL 593 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak 78 BR 172 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazanın ardından araç hurdaya dönerken, olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada araçtaki sürücü Mahsun Kömür ile yolcu olarak bulunan 3 kişi, sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Kömür, kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.