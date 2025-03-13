Bolu'da kereste fabrikasında yangın

Mengen ilçesi Serpek mevkisinde bir kereste fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, yangına müdahale sürüyor.

BOLU'nun Mengen ilçesinde, kereste fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

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