Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kereste fabrikasında yangın

        BOLU'nun Mengen ilçesinde, kereste fabrikasında yangın çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 13:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 13:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kereste fabrikasında yangın
        ABONE OL

        BOLU'nun Mengen ilçesinde, kereste fabrikasında yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor.

        Mengen ilçesi Serpek mevkisinde bir kereste fabrikasında saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Fabrikadan yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, yangını söndürmek için çalışma başlatırken, yangına müdahale sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Eğlence merkezi değil, cephanelik!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        MACFit satılıyor
        MACFit satılıyor
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        "Mourinho'nun Türk futboluyla mücadelesi!"
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        Trump'ın kabinesine bir Türk isim daha
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Fenerbahçe nasıl tur atlar?
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Oto tamircisine dükkanında kanlı infaz!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Boş bir arazide 1 kişi ölü, 3 kişi ise baygın halde bulundu
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Milyarlarca liralık bedava tanıtım
        Konut satışları tam gaz
        Konut satışları tam gaz
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        TCMB Başkanı Fatih Karahan'dan enflasyon ve faiz açıklaması
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı
        Uydu üzerinden mobil iletişim hız kazandı

        Benzer Haberler

        Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bolu'da İl Su Kurulu toplantısı yapıldı
        Bolu'da İl Su Kurulu toplantısı yapıldı
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'dan kısa kısa
        Bolu'da çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
        Bolu'da çıkan yangında ahır ve samanlık kullanılamaz hale geldi
        Ahır ve samanlık alev alev yandı
        Ahır ve samanlık alev alev yandı
        Bolu Belediyesi itfaiyesi, yangın raporunu 1 milyon TL'ye verecek
        Bolu Belediyesi itfaiyesi, yangın raporunu 1 milyon TL'ye verecek