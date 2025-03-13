Bolu'da kereste fabrikasında yangın (3)
FABRİKADAKİZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİBolu'da, 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan kereste fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları sürerken, oluşan zarar dronla havadan görüntülendi.
FABRİKADAKİZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ
Bolu'da, 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan kereste fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları sürerken, oluşan zarar dronla havadan görüntülendi.
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