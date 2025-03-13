Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da kereste fabrikasında yangın (3)

        FABRİKADAKİZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİBolu'da, 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan kereste fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları sürerken, oluşan zarar dronla havadan görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:00 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da kereste fabrikasında yangın (3)
        ABONE OL

        FABRİKADAKİZARAR DRONLA GÖRÜNTÜLENDİ

        Bolu'da, 1,5 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan kereste fabrikasındaki yangını soğutma çalışmaları sürerken, oluşan zarar dronla havadan görüntülendi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        İsrail Şam'a saldırı düzenledi
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Türkiye'den ABD'ye 7 bin ton yumurta gitti
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Dünyanın en büyük silah ihracatçıları açıklandı
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        Trump Filistinlileri Gazze'den sınır dışı etmediğini savundu
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        İşte Mou'nun Avrupa'daki geri dönüşleri!
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        5 yılda 337 milyar TL doğum yardımı
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Yaşlı kadının taşla kuyumcuyu soyma girişimi!
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Türkiye'nin en yaşlı ve en genç illeri
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Sahur buluşmasında Bilal Erdoğan da sahneye çıktı
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        Yerlikaya'dan başıboş sokak hayvanları açıklaması
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        İstanbul'da 16 yaşında çocuk böyle öldürüldü!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Yaşlı kadını 8 kez bıçaklayıp cesedini yaktılar! Gasp vahşeti!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Devler Ligi'nde çeyrek finalistler belli oldu!
        Entübe edildi
        Entübe edildi
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Kırmızı bültenle aranıyordu! 10 yılda 3 kuzeni öldürdü!
        Yeni aşk iddiası
        Yeni aşk iddiası
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        İşte Mourinho'nun Rangers 11'i!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        'Gizli' sapık yakalandı!
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"
        "Dışarıdan göründüğü gibi değil"

        Benzer Haberler

        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kont...
        GÜNCELLEME 2 - Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangın kont...
        Bolu'da kereste fabrikasında yangın (2)
        Bolu'da kereste fabrikasında yangın (2)
        GÜNCELLEME - Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdah...
        GÜNCELLEME - Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdah...
        Bolu'da kereste fabrikasında yangın
        Bolu'da kereste fabrikasında yangın
        Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bolu'da orman ürünleri işleme fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
        Bolu'da İl Su Kurulu toplantısı yapıldı
        Bolu'da İl Su Kurulu toplantısı yapıldı