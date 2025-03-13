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        52 yaşındaki kadın itfaiyeye kızıp ağaca çıktı, o da kediye ulaşamadı

        BOLU'da 20 metre yüksekliğindeki ağaçta 3 gündür mahsur olan kediye itfaiye ekipleri ulaşamadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:35 Güncelleme: 13.03.2025 - 15:40
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        52 yaşındaki kadın itfaiyeye kızıp ağaca çıktı, o da kediye ulaşamadı
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        BOLU’da 20 metre yüksekliğindeki ağaçta 3 gündür mahsur olan kediye itfaiye ekipleri ulaşamadı. Ekiplere tepki gösterip merdivenle ağaca çıkan Elif Akpınar (52) da kediyi yakalayamadı.

        Olay, öğle saatlerinde Aktaş Mahallesi Kocabey Sokak’ta meydana geldi. Mahalleli, 20 metre yüksekliğindeki ağaçta 3 gündür mahsur olan kediyi kendi imkanlarıyla kurtaramayınca, itfaiyeye ihbarda bulundu. Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, merdivenle ağaca yanaştı. Ancak ekipler kediye ulaşamadı, çalışmaları sonlandırdı.

        MERDİVEN GETİRİP ÇIKACAĞIM

        Kurtarma çalışmalarını izleyen Elif Akpınar, kediye ulaşamayan itfaiye ekiplerine tepki gösterdi. Akpınar, ağaca kendisinin çıkacağını belirterek, “Dallara kadar müsaade veriyor. Bende kesim motoru var, keselim dalları. Yani oraya müdahale edilemez mi? Geliyor bir yere kadar duruyor. 3 gündür orada. Ben müdürleri olsam emir veririm, kesin dalları, varın oraya derim. Şimdi ben çıkacağım oraya merdivenle. Merdiven getirip çıkacağım” dedi.

        20 METREYE TIRMANDI

        Akpınar, getirdiği merdivenle ağaca tırmanmaya başladı. Elif Akpınar kediye yaklaştıkça, kedi de üst dallara tırmandı. Akpınar, 5 dakikalık tırmanışın ardından kediyi takip ederek, ağacın en üst kısmına kadar çıktı. Bir süre kediyi yakalamak için mücadele eden Elif Akpınar, kediye ulaşamayınca, ağaçtan indi. Kedi ağaçta mahsur kaldı.

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        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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