Borç- alacak nedeniyle tartıştığı akrabasını tabancayla vurdu

BOLU’da Adnan Ç., borç- alacak nedeniyle sokak ortasında tartıştığı akrabası Emin Ö.’yü (35) tabancayla vurarak yaraladı.

Olay, akşam saatlerinde Çıkınlar Mahallesi Kasımpatı Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre aralarında alacak verecek meselesi bulunan Adnan Ç. ile Emin Ö. sokak üzerinde karşılaşınca tartıştı. İki akraba arasında başlayan tartışmanın ardından Adnan Ç. tabancayla Emin Ö.’ye ateş etti. Göğsünün alt kısmına isabet eden kurşunla yaralanan Emin Ö. kanlar içerisinde yere yığılırken ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Emin Ö., sevk edildiği İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesinde tedavi altına alındı.

Olay yerinden kaçan şüpheli Adnan Ç. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yaralı Emin Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.