Bolu'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

BOLU’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Akpınar Mahallesi Biçer Sokak'ta meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akpınar Mahallesi Biçer Sokak'taki tek katlı bir eve saat 01.30 sıralarında operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin otomobil ve evlerinde arama yaptı. Aramalarda bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma’ suçundan soruşturma başlatıldı.