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        Bolu'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı

        BOLU'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.03.2025 - 13:37 Güncelleme: 16.03.2025 - 13:40
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        Bolu'da uyuşturucu operasyonu; 3 gözaltı
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        BOLU’da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

        Akpınar Mahallesi Biçer Sokak'ta meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Akpınar Mahallesi Biçer Sokak'taki tek katlı bir eve saat 01.30 sıralarında operasyon düzenledi. Ekipler, şüphelilerin otomobil ve evlerinde arama yaptı. Aramalarda bir miktar metamfetamin ele geçirilirken, olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında ‘Uyuşturucu madde bulundurma ve kullanma’ suçundan soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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