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        Bolu'da kar yağışı

        BOLU'nun Gerede ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.03.2025 - 17:45 Güncelleme: 18.03.2025 - 17:50
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        Bolu'da kar yağışı
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        BOLU’nun Gerede ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altında düşmesiyle birlikte kar yağışı etkili oldu.

        Bolu’nun yüksek kesimleri ile Gerede ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bölgede etkili olan hafif yağmur yağışı, kara dönüştü. Gerede ilçe merkezinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının ardından ilçe merkezi ve ilçeye bağlı yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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