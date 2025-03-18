Bolu'da kar yağışı

Bolu’nun yüksek kesimleri ile Gerede ilçesinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesiyle birlikte bölgede etkili olan hafif yağmur yağışı, kara dönüştü. Gerede ilçe merkezinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkili oldu. Kar yağışının ardından ilçe merkezi ve ilçeye bağlı yaylalar beyaz örtüyle kaplandı.

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