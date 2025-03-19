Baharın müjdecisi Abant çiğdemleri, milli parka renk kattı

Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü turizm merkezlerinden Abant Gölü Milli Parkı’nda geçen günlerde güneşin yüzünü göstermesi ve hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte rengarenk çiçekler açtı. Karlarında erimesiyle birlikte çiçek açan Abant’a özgü çiğdemler ile kardelenler de göl kenarlarındaki yeşil alanları süsledi. Baharın müjdecisi olarak bilinen endemik bitkiler arasında yer alan Abant çiğdemleri milli parka renk kattı.

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