Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı

Bolu Dağı geçişinde dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağışına döndü. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla etkili olurken, ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Kar yağışı ile Bolu Dağı geçişinde yeşil alanlar karla kaplandı. Karayolları ekipleri de yol güzergahları üzerinde buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı.

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