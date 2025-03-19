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        Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 10:54 Güncelleme: 19.03.2025 - 11:00
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        Bolu Dağı geçişinde hafif kar yağışı
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla etkili olurken, ulaşımda aksama yaşanmadı.

        Bolu Dağı geçişinde dün etkili olan sağanak, gece saatlerinde hava sıcaklıklarının sıfırın altına düşmesi ile kar yağışına döndü. Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı aralıklarla etkili olurken, ulaşımda aksamalar yaşanmadı. Kar yağışı ile Bolu Dağı geçişinde yeşil alanlar karla kaplandı. Karayolları ekipleri de yol güzergahları üzerinde buzlanma riskine karşı tuzlama çalışması yaptı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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